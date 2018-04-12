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Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самыми высокооплачиваемыми в России специалистами оказались программисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании HeadHunter.

Отмечается, что в Москве программисты получают 100-110 тысяч рублей, в Петербурге - от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах - около 60-70 тысяч. Далее идут менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. У них зарплата от 80 до 60 тысяч рублей. На третьем месте агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы.

Продавцы, грузчики, уборщицы могут рассчитывать на зарплату не более 40 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в 2018 году продолжилась тенденция роста зарплат. 

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