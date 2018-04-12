Минобороны России представило рассекреченные документы о Юрии Гагарине

10:18, 12 апреля 2018, ПАИ

Ко дню Космонавтики Министерство обороны России представило рассекреченные архивные документы из фондов Центрального архива об офицерской службе, рассказывающие о Юрии Гагарине, сообщается на сайте gagarin2018.mil.ru.

Опубликованы учетно-послужная карточка космонавта, приказы о присвоении воинских званий и о награждении званием Героя Советского Союза, служебные письма и характеристики, приказы о заграничных командировках летчика-космонавта.

В том числе Минобороны обнародовало публикации советской и зарубежной прессы, новостные колонки которых были посвящены первому полету человека в космос.

Напомним, на корабле «Восток» 12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космической пространство. С 2011 года советско-российский День космонавтики стал международным.