Псковские и белорусские десантники отработали контрдиверсионные действия

10:03, 12 апреля 2018, ПАИ

Псковские и белорусские десантники отработали в ходе учения контрдиверсионные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ходе проведения воздушной разведки с использованием белорусских беспилотных летательных комплексов разведчики двух стран на одном из хуторов обнаружили базу условных незаконных вооружённых формирований, которая далее была заблокирована двумя ротными тактическими группами «союзного десанта» плотным кольцом со всех сторон.

После проведения мощного информационного воздействия на членов НВФ российские и белорусские десантники приступили к выполнению специальной операции по уничтожению бандитов в блокированном населенном пункте: нанесли по нему огневое поражение из всех видов штатного вооружения (Д-30, БТР-80) при поддержке с воздуха вертолетами МИ-8 ВВС Белоруссии, после чего провели зачистку на одном из направлений силами смешанных десантно-штурмовых групп под прикрытием БТР-80 и белорусских снайперов.

«Данная задача является специфической при ведении боя в городе или другом населенном пункте», - сказал заместитель командира десантно-штурмового полка ВДВ России майор Артем Городилов. По его словам, требуется организация четкого взаимодействия подразделений как при ведении боя на коротких интервалах и дистанциях между подразделениями, так и при ведении перекрестного огня внутри населенного пункта.

В течение суток сводная батальонная тактическая группировка отработает задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника еще по двум другим направлениям. Завершится основная фаза учений проведением этапа боевой стрельбы днем и в ночное время.

В учениях задействованы более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты МИ-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Белоруссии.

Официальная церемония закрытия совместных учений состоится 12 апреля на полигоне «Брестский». Данное учение проводится в соответствии с Планом Международной деятельности Минобороны РФ на 2018 год.