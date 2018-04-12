На грант Росмолодежи Палкинскую детскую школу искусств оснастят духовыми инструментами

10:36, 12 апреля 2018, ПАИ

Проект учащейся Палкинской детской школы искусств Яны Уваровой «Молодежная музыкальная летняя школа» выиграл грант в 300 тысяч рублей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи». На эти деньги школу искусств оснастят духовыми инструментами и в дальнейшем, возможно, создадут класс духового инструмента. Об этом Псковскому агентству информации сообщила член Псковского регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта «Равные возможности» Наталья Плявинская.

Она отметила, что проект Яны Уваровой предполагает организацию летней школы при участии солиста Большого театра, флейтиста Николая Попова. «В рамках летней школы будет организована его работа с учениками, которые желают повысить свой класс в игре на флейте. Также будут проведены занятия со всеми желающими, кто хотел бы тоже освоить духовой инструмент», - рассказала член регионального штаба ОНФ.

Кроме того, по словам Натальи Плявинской, в рамках этого проекта предусмотрен большой концерт с участием как детей из Палкино, так и солистов Большого театра. «Состав будет известен уже непосредственно в момент проведения. Скорее всего, это все будет в августе», - уточнила она.