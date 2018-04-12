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Общество

24 коробки сигарет на миллион рублей изъяли пограничники из полувагона с углём в Пыталово

Перевозку незадекларированных табачных изделий пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Табачная продукция была укрыта под слоем угля в одном из полувагонов железнодорожного состава, следующего по маршруту «Псков - Рига». 

 Во время совместного с сотрудниками Псковской таможни осмотра у специалистов возникли подозрения при обнаружении свежих отпечатков обуви на поверхности перевозимого груза. В результате проведенного в дальнейшем досмотра они подтвердились – из-под угля извлекли 24 коробки, обернутые в прозрачный полиэтилен.

В общей сложности в них насчитывалось 12 тысяч пачек табачных изделий различных наименований. Предварительная сумма оценки выявленных сигарет составила порядка одного миллиона рублей.

Табачные изделия в порядке, установленном российским законодательством, передали специалистам таможенной службы для проведения проверки и принятия соответствующего правового решения. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к данной противоправной деятельности лиц.

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