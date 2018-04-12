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2 человека погибли и 12 пострадали на псковских дорогах за прошедшие 7 дней

С 5 по 11 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 18 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 12 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. За указанный период деблокированы два пострадавших и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавших передали медицинским работникам. Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов, тушение автомобиля и стабилизация транспортного средства не производились. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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