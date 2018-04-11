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Бездомный украл у великолукского пенсионера трубы

В период с 10 по 11 апреля в Великих Луках с территории приусадебного участка по переулку Загородному у 69-летнего пенсионера были украдены металлические трубы и уголок. Причиненный ущерб устанавливается, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В краже подозревается 42-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Он дал признательные показания. Выяснилось, что похищенное подозреваемый уже сдал в пункт приема металла.  

В ходе проводимой проверки устанавливается причастность фигуранта к другим противоправным деяниям.

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