Бездомный украл у великолукского пенсионера трубы

10:45, 12 апреля 2018, ПАИ

В период с 10 по 11 апреля в Великих Луках с территории приусадебного участка по переулку Загородному у 69-летнего пенсионера были украдены металлические трубы и уголок. Причиненный ущерб устанавливается, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В краже подозревается 42-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Он дал признательные показания. Выяснилось, что похищенное подозреваемый уже сдал в пункт приема металла.

В ходе проводимой проверки устанавливается причастность фигуранта к другим противоправным деяниям.