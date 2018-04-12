Смертность от туберкулеза снизилась в России

22:03, 12 апреля 2018, ПАИ

На 17,3% снизилась смертность от туберкулеза в России в 2017 году относительно уровня 2016 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на отчёт Минздрава за 2017 год.

Отмечается, что показатель смертности от туберкулёза составил 6,2 случая на 100 тысяч человек населения. Также сообщается, что положительная динамика зафиксирована в 71 регионе, в остальных регионах показатель держится на стабильном уровне.

По словам экспертов, снижение уровня смертности от туберкулеза стало рекордным за все постсоветское время.