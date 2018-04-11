Планшет и деньги отобрали у знакомого двое жителей Дно
Сотрудники отделения полиции по Дновскому району установили двух местных жителей, подозреваемых в совершении грабежа, произошедшего 21 марта.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, после совместного распития спиртного у дома по улице Совхозной безработные 42-летний и 36-летний мужчины стали требовать деньги у своего знакомого. Получив отказ, они похитили у него планшет и более тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.