Акцию «Тотальный диктант» поддержат российские космонавты

19:31, 12 апреля 2018, ПАИ

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев напишут «Тотальный диктант», находясь на МКС. Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

По ее словам, акция «Тотальный диктант» в космосе пройдет уже во второй раз. Всего же в акции примут участие жители 1 тысячи 21 населённого пункта в 76 странах.

Напомним, что четвертый по счету «Тотальный диктант» в Псковской области состоится 14 апреля в 14:00.