Акцию «Тотальный диктант» поддержат российские космонавты
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев напишут «Тотальный диктант», находясь на МКС. Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
По ее словам, акция «Тотальный диктант» в космосе пройдет уже во второй раз. Всего же в акции примут участие жители 1 тысячи 21 населённого пункта в 76 странах.
Напомним, что четвертый по счету «Тотальный диктант» в Псковской области состоится 14 апреля в 14:00.