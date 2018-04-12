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Общество

Акцию «Тотальный диктант» поддержат российские космонавты

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев напишут «Тотальный диктант», находясь на МКС. Об этом рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

По ее словам, акция «Тотальный диктант» в космосе пройдет уже во второй раз. Всего же в акции примут участие жители 1 тысячи 21 населённого пункта в 76 странах.

Напомним, что четвертый по счету «Тотальный диктант» в Псковской области состоится 14 апреля в 14:00.

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