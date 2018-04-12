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Общество

Telegram могут заблокировать уже 13 апреля

12 апреля на подготовительном заседании в Таганском районном суде Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска регулятора. Об этом пишет Meduza.

Рассмотрение иска по существу назначено на 13 апреля. Представители Telegram на подготовительное заседание не явились. Российское законодательство предусматривает возможность подать апелляцию на решение суда первой инстанции по иску. В этом случае решение не вступит в законную силу до рассмотрения во второй инстанции.

До этого Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать. Суд за это оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей, затем Роскомнадзор вынес Telegram предупреждение.

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