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Общество

Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с представителями ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, основная тема встречи касалась развития малых форм хозяйствования и мер поддержки аграриев.

«Это первая наша встреча. Предлагаю обсудить круг волнующих вас вопросов, обсудить меры поддержки, которые стоит актуализировать или оказать дополнительно, и поговорить о федеральных программах, в которых Псковский регион, по вашему мнению, мог бы принять участие», — сказал Михаил Ведерников.

«Мы хотим предложить вам свою помощь и сотрудничество в развитии сельских территорий и области в целом», — сказал в свою очередь президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков.

Начальник главного государственного управления Псковской области сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов рассказал о существующих мерах поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и специалистов на селе. Отдельно он остановился на конкурсе грантов для начинающих фермеров и семейных ферм, который стартует в Псковской области в 8-й раз.

В свою очередь представители фермеров внесли предложения по порядку формирования состава конкурсной комиссии, распределения грантов, а также оценке эффективности использования денежных средств начинающими фермерами.

Врио губернатора инициативы поддержал и предложил взять за основу принцип формирования грантовой комиссии, при котором часть членов предлагает профильный комитет, а часть формируется по предложениям самих фермеров. «Наша задача — поддержать эффективных фермеров, которые хотят работать и развиваться. Более опытные должны взять шефство над начинающими, подсказать, как лучше распорядиться деньгами», — сказал Михаил Ведерников.

В центре внимания участников совещания также были вопросы стоимости исследования молока, распределения невостребованных земель в муниципалитетах и другие. По каждому из них врио губернатора дал соответствующие поручения.

«От вас нужна оперативная обратная связь и предложения по развитию нашего дальнейшего взаимодействия», — сказал в заключение Михаил Ведерников.

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