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Общество

Три представителя Псковской области стали обладателями грантов Росмолодежи

Три представителя Псковской области признаны победителями всероссийского конкурса проектов «Творческие инициативы молодежи» Федерального агентства по делам молодежи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление внутренней политики администрации Псковской области, победителями конкурса проектов стали Кристина Лемешева (номинация «Театр и кино»), Яна Уварова (номинация «Музыка и хореография») и Павел Ануфриев (номинация «Художественное творчество»). Они стали обладателями грантов на общую сумму 2 млн 800 тысяч рублей.

На средства грантовой поддержки в Псковской области будет реализован проект «Молодежная музыкальная летняя школа» и снят художественный фильм «Легенда о Сорвисе». Кроме того, благодаря поддержке Росмолодежи будет создана фотоэкскурсия по Северному Кавказу «Архыз 2018».

Отметим, что на участие в конкурсе «Творческие инициативы молодежи» было подано почти 1 тысяча 700 заявок из 85 субъектов Российской Федерации. Оценку проектам давали в общей сложности 157 экспертов.

Основными критериями были актуальность и социальная значимость проекта, его логическая связность и реализуемость, инновационность и уникальность. Также проверялись реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов, соотношение расходов и ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость результатов. Важным был и масштаб реализации проекта, собственный вклад, привлекаемые дополнительные ресурсы и перспективы дальнейшего развития. Приветствовались уже имеющийся опыт проектной деятельности по соответствующему направлению, его соответствие планируемой работе и информационная открытость, публичность.

Всего по результатам конкурса «Творческие инициативы молодежи» победителями стали 296 участников. Общий размер грантового фонда составил 245 млн рублей.

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