Первая семья обратилась за ежемесячной выплатой на второго ребёнка в Бежаницком районе

13:29, 12 апреля 2018, ПАИ

В Бежаницком районе первая семья обратилась за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения Пенсионного фонда. Всего с начала года в Бежаницком районе появились на свет 16 новорожденных, в том числе в трех семьях родились вторые дети.

Марина Михайлова стала первой мамой в Бежаницком районе, которая обратилась в Управление Пенсионного фонда за ежемесячной выплатой из средств маткапитала. В семье в январе родился второй ребенок – дочь Елизавета. Марина Михайлова в настоящее время находится в декретном отпуске и, узнав о новом направлении распоряжения средствами материнского капитала, решила воспользоваться такой возможностью. В начале апреля она представила в клиентскую службу управления необходимые документы для назначения ежемесячной выплаты.

Напомним, что с января 2018 года по инициативе президента в России реализуется программа по поддержке демографии. В соответствии с ней нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен второй ребенок, государство в течении полутора лет выплачивает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. В Псковской области доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина составляет 17 тыс. 697 руб. Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Деньги будут перечисляться на счет гражданина в кредитной организации. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи – в Псковской области в 2018 году эта выплата установлена в размере 10 652 рублей.

Получить полную информацию о пакете документов, сроках обращения, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, жители Бежаницкого района могут по телефону: (881141) 21-180, а также в группе «ВКонтакте»