0
12:39
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
11:02
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
10:57
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля
09:48
Центр доктора Бубновского в Пскове проводит День открытых дверей
09:27
12 апреля отмечается День авиации и космонавтики
22:10
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
21:09
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
Еще новости
Общество

Первая семья обратилась за ежемесячной выплатой на второго ребёнка в Бежаницком районе

В Бежаницком районе первая семья обратилась за ежемесячной выплатой из средств материнского капитала, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения Пенсионного фонда. Всего с начала года в Бежаницком районе появились на свет 16 новорожденных, в том числе в трех семьях родились вторые дети.

Марина Михайлова стала первой мамой в Бежаницком районе, которая обратилась в Управление Пенсионного фонда за ежемесячной выплатой из средств маткапитала. В семье в январе родился второй ребенок – дочь Елизавета. Марина Михайлова в настоящее время находится в декретном отпуске и, узнав о новом направлении распоряжения средствами материнского капитала, решила воспользоваться такой возможностью. В начале апреля она представила в клиентскую службу управления необходимые документы для назначения ежемесячной выплаты.

Напомним, что с января 2018 года по инициативе президента в России реализуется программа по поддержке демографии. В соответствии с ней нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен второй ребенок, государство в течении полутора лет выплачивает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. В Псковской области доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина составляет 17 тыс. 697 руб. Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Деньги будут перечисляться на счет гражданина в кредитной организации. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи – в Псковской области в 2018 году эта выплата установлена в размере 10 652 рублей.

Получить полную информацию о пакете документов, сроках обращения, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, жители Бежаницкого района могут по телефону: (881141) 21-180, а также в группе «ВКонтакте»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
12 апреля 2018
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
12 апреля 2018
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер» 1
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля
12 апреля 2018
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля
Центр доктора Бубновского в Пскове проводит День открытых дверей
12 апреля 2018
Центр доктора Бубновского в Пскове проводит День открытых дверей
12 апреля отмечается День авиации и космонавтики
12 апреля 2018
12 апреля отмечается День авиации и космонавтики
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
11 апреля 2018
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
11 апреля 2018
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
11 апреля 2018
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске

Идет загрузка...