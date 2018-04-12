Семинар «Инструменты гражданского контроля, применяемые в борьбе с коррупцией» состоится в Пскове 14 апреля
14 апреля в 13:00 в кафе «Джем» на Октябрьском проспекте, 27а пройдёт семинар «Инструменты гражданского контроля, применяемые в борьбе с коррупцией». Инициатором встречи выступила организация «Открытая Россия».
Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении организации, мероприятие проведёт руководитель регионального антикоррупционного центра в Санкт-Петербурге Дмитрий Сухарев.
«Мы рады пригласить всех заинтерисованных людей на семинар, учитывая актуальность темы на сегодняшний день и опыт Transparency International в борьбе с коррупцией, будет интересно и содержательно. К сожалению тема борьбы с коррупцией очень актуальная и болезненная для нашего общества на сегодняшний день. Благодаря инструментам гражданского контроля и ответственности каждого из нас, мы сможет эффективно противостоять коррупции»,- подчеркнула руководитель псковского отделения «Открытой России» Лия Артемова.
Отметим, что организатором семинара выступает неправительственная международная организация «Transparency International».