Псковская область намерена как можно скорее преобразовать федеральные средства в ясельные группы

11:45, 12 апреля 2018, ПАИ

Псковская область намерена как можно скорее преобразовать федеральные средства в ясельные группы, заявил заместитель начальника регионального Управления образования Геннадий Барышников на пресс-конференции 12 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Барышников напомнил, что президент Владимир Путин в течение 2018-2020 годов поручил решить проблему с обеспечением местами в детских садах детей до трех лет.

На эти цели из федерального бюджета регион получит 244 млн рублей. По словам Геннадия Барышникова, финансирование носит ступенчатый характер. Область выделит на ясли 18 млн рублей в этом году и 11 млн рублей - в 2019-м. «Необходимо превратить эти деньги в ясельные места как можно быстрее. В этом году уже надо показать новые ясельные места», - отметил Геннадий Барышников.

Он отметил, что 10 апреля в Центре ранней помощи детям «Лим-по-по» состоялось открытие ясельных групп. «С этого мы стартовали и будем продолжать это дело», - заверил Геннадий Барышников.

Он уточнил, что наиболее острая потребность в яслях зарегистрирована в Пскове, в Великих Луках и в Псковском районе. «Потребность в ясельных местах очень большая. Идут переговоры и согласования с муниципалитетами, как правильно распределить территорию, места под ясли. Скоро определимся с конкретными точками для садов под ясли», - добавил Геннадий Барышников.

Он подчеркнул, что поручение президента будет исполнено на 100%. «Мы не раскачиваемся, к тому же временной срок достаточно короткий. Сделано уже очень много. Идет большая организационная работа, серьёзные рабочие консультации по этому вопросу», - подытожил заместитель начальника Управления образования области.