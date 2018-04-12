4 детских сада РЖД будут переданы муниципалитетам Псковской области

12:12, 12 апреля 2018, ПАИ

4 детских сада РЖД будут переданы муниципалитетам Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника управления образования региона Геннадий Барышников на пресс-конференции 12 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Геннадия Барышникова, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл переговоры с ОАО «РЖД», принято решение о передаче железнодорожных детских садов в Великих Луках и Дно, их можно перепрофилировать под ясли. Аналогичное решение ожидается и по детсаду РЖД в Пскове, чтобы у муниципалитета появились дополнительные мощности по введению ясельных мест.

Геннадий Барышников отметил, что областное управление образование думает о сбалансированности внутри Пскова, где 50% проблем с ясельными местами на Завеличье, по 25% - на Запсковье и в Центре. «Город Псков услышит, и мы найдем в этом плане баланс, как и внутри области», - пообещал он.

Заместитель главы администрации города Александр Коновалов уточнил, что вопрос передачи детского сада РЖД муниципалитету решится до 1 сентября.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко добавила, что 18 апреля состоится комиссионный прием здания учреждения, подведомственного РЖД, процедура осмотра материально-технического состояния. К 1 сентября учреждение получит лицензию, и в нём будут созданы группы для детей до 3-х лет.

Александр Коновалов также сообщил, что в инженерно-лингвистической детской гимназии Пскова планируется сделать ремонт, что даст возможность ввести ясельные группы и группы для детей от 3-х лет. «Сколько не распределяй резервы, глобально задачу не решим. Надо вводить в эксплуатацию новые здания», - добавил он. По мнению Александра Коновалова, в Пскове нужно открыть детсад на 270 мест, в первую очередь, потому, что есть пятна в генплане, и их надо застраивать.

Спикер подчеркнул, что очень важно, чтобы строительство детсадов велось в границах муниципалитета, потому что законодательство ограничивает Псков по распределению очередников. По словам Александра Коновалова, есть предложение региональных властей по выкупу первых этажей во вновь возводимых зданиях, однако новостройки, в основном, находятся в Псковском районе. Он добавил, что на Дальнем Завеличье по генплану в одной из новостроек предусмотрены места для учреждений социальной направленности, для детского сада. Также заместитель главы администрации города рассказал, что проведены переговоры на строительном рынке, застройщики готовы участвовать в проектах.