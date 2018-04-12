Анна Кузыченко: Необходимо открыть по детсаду в каждом районе Пскова

12:04, 12 апреля 2018, ПАИ

В Пскове необходимо открыть по детскому саду в каждом районе города, заявила начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко на пресс-конференции 12 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко рассказала, что на сегодняшний день в Пскове 30% детей до 3 лет, находящихся в очереди в детсад, проживают на Завеличье, 25% - на дальнем Запсковье и 10% - в центре города.

Всего на места в яслях претендуют в Пскове 7 тыс. 500 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в Великих Луках их 1 тысяча 997. На сегодняшний день в ясли устроены в Пскове 800 детей, ещё 2 тысячи ждут распределения, при этом тысяча семей относится к льготной категории граждан.

По словам Анны Кузыченко, ежегодно муниципалитет открывает около 200 мест в ясельных группах за счет внутренних ресурсов. В этом году появятся также порядка 230 новых мест. Тем не менее, город пока готов принимать в ясли детей только от 2 лет, добавила она.