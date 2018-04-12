Количество заявлений, поданных на государственную регистрацию прав в электронном виде увеличилось в Псковской области

21:50, 12 апреля 2018, ПАИ

В первом квартале в Псковской области отмечено общее увеличение количества регистрации прав собственности, иных вещных прав на объекты недвижимости, а также совершаемых сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

Всего в рассматриваемом периоде в региональное ведомство поступило 40 тысяч 939 таких заявлений (в 2017 году - 22 тысячи 739). Из них по единой процедуре постановки на кадастровый учет и регистрации прав — 2 тысячи 577 пакетов документов (в 2017 году - 1 тысяча 506). Также увеличилось количество заявлений, поданных на регистрацию ипотеки — 1 тысяча 880 (в 2017 году- 1 тысяча 480) и договоров долевого участия в строительстве - 242 (в 2017 году- 152).

Кроме этого возросло число документов, поданных на государственную регистрацию прав в электронном виде. В первом квартале этого года их количество составило 997, в прошлом году - 252. Причинами увеличения послужили обращения Сберегательного банка, предоставляющего такую услугу своим клиентам, а также обращения нотариусов Псковской области и иных субъектов.