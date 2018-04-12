Елена Полонская: Надо перераспределить финнагрузку между муниципалитетами, поскольку дети из района посещают детсады и школы Пскова

13:59, 12 апреля 2018, ПАИ

Заместитель главы Пскова Елена Полонская настаивает на перераспределении финансовой нагрузки между муниципалитетами, поскольку дети, проживающие де-юре в Псковском районе, посещают школы и детские сады, расположенные в Пскове. Об этом она заявила на пресс-конференции 12 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Елена Полонская назвала градостроительную политику в Пскове «не очень грамотной», поскольку из-за точечной застройки чрезмерно растёт нагрузка на старые детские сады и школы.

По её словам, от безысходности и из-за жадности застройщика, не оставившего места под отдельный детсад, пришлось открывать детские сады на первых этажах жилых домов на улице Владимирской. «Такую практику продолжать не стоит, - добавила заместитель главы города. - Всё, что касается безопасности наших детей, должно строиться отдельно, индивидуально, в соответствии со всеми нормами безопасности».

Она отметила, что в городском бюджете на 2019 год будет предусмотрена большая сумма на детсады. «В этом году будет замена ограждений, благоустройство детсадов. Работа ведется. Необходимо помочь молодым семьям устроить детей в дошкольные учреждения. Пока нет детей, семья легко тянет бремя ипотеки, но как только появляется ребенок, в семье создается финансовая нестабильность, а на плечи молодого папы ложатся все проблемы по выплатам, поэтому создание ясельных групп очень актуально», - подытожила Елена Полонская.