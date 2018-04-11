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Политика

Прием отчетов от региональных отделений партий продолжает псковский облизбирком

Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием сведений о поступлении и расходовании средств за I квартал 2018 года от региональных отделений политических партий. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» региональные отделения обязаны представить финансовую отчетность за I квартал 2018 года не позднее 30 апреля 2018 года.

По данным на 11 апреля, отчеты в областной избирком представили пять региональных отделений политических партий. Всего в Псковской области свою деятельность осуществляют 44 региональные политические партии.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии от 16 марта 2018 года №149/1251-7 изменена форма сводного финансового отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии.

На сайте Избирательной комиссии Псковской области размещены новые формы сведений в разделе «Политические партии/финансовая отчетность/нормативные документы» здесь. Там же находятся рекомендации по составлению отчетности в печатном виде и образец
пояснительной записки при представлении сведений в печатном виде без приложений.

Консультацию об особенностях их заполнения можно получить в Избиркоме по телефону: 299-538. Добавим, финансовые отчеты включают в себя сведения о деятельности региональных отделений политических партий в части доходов и расходов на текущую работу, в том числе указывается сумма пожертвований от физических и юридических лиц, информация о благотворительной деятельности партий.

Несвоевременное представление финансовой отчетности влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 25 тысяч рублей, на политическую партию, ее региональное отделение в размере до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – до 300 тысяч рублей.

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