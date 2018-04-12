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Общество

Сотрудники территориальных органов ФСИН повышают свою квалификацию в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН начались курсы повышения квалификации для сотрудников территориальных органов ФСИН России, ответственных за выполнение закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, впервые обучение сотрудников, отвечающих за выполнение закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в вузе состоялось в 2014 году. С этого времени появилось много нововведений в законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, поэтому слушатели курсов в этом году будут изучать, в том числе, изменения в электронизации конкурентных закупок, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года.

«Сотрудники территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России в своей служебной деятельности постоянно сталкиваются с основными положениями действия закона № 44-ФЗ. Им важно ориентироваться в этой сфере деятельности, чтобы не допускать нарушений с учетом текущих изменений в законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Решению этой задачи посвящены обучающие курсы повышения квалификации», – отметила старший инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения кандидат экономических наук Светлана Шкорубская.

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