0
10:48
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
09:00
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10:23
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10:06
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
09:24
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
14:33
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Столкнувшийся с экскаватором в Стругокрасненском районе «Мерседес» превысил скорость

«Мерседес», столкнувшийся с экскаватором «Вольво» на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе, превысил скорость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 11 апреля в 5:10 на 257-м километре дороги Санкт Петербург – Невель «Мерседес-Бенц-Спринтер» в месте производства дорожных работ столкнулся с экскаватором «Вольво», который при пересечении дороги в поперечном направлении не убедился в безопасности маневра и создал помехи в движении другим участникам движения.

В результате ДТП 47-летний водитель «Мерседеса» и его 46-летняя пассажирка получили незначительные травмы, а ехавшие в автомобиле 27-летний и 25-летний молодые люди, 27-летняя девушка, 44-летний и 31-летний мужчины были госпитализированы. Все пострадавшие – граждане Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
11 апреля 2018
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
11 апреля 2018
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 3
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района
10 апреля 2018
ФОТОФАКТ: Граффити со ссылкой на канал продажи наркотиков через интернет появилось на здании администрации Псковского района 8
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах
10 апреля 2018
Палы травы выявлены в Себежском и Псковском районах 2
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Игрок ХК «Автофаворит» избил судью в ходе матча в Пскове (ВИДЕО) 12
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали
07 апреля 2018
В Германии грузовик протаранил летнюю веранду кафе: 4 человека погибли, десятки пострадали

Идет загрузка...