Столкнувшийся с экскаватором в Стругокрасненском районе «Мерседес» превысил скорость

13:33, 12 апреля 2018, ПАИ

«Мерседес», столкнувшийся с экскаватором «Вольво» на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе, превысил скорость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 11 апреля в 5:10 на 257-м километре дороги Санкт Петербург – Невель «Мерседес-Бенц-Спринтер» в месте производства дорожных работ столкнулся с экскаватором «Вольво», который при пересечении дороги в поперечном направлении не убедился в безопасности маневра и создал помехи в движении другим участникам движения.

В результате ДТП 47-летний водитель «Мерседеса» и его 46-летняя пассажирка получили незначительные травмы, а ехавшие в автомобиле 27-летний и 25-летний молодые люди, 27-летняя девушка, 44-летний и 31-летний мужчины были госпитализированы. Все пострадавшие – граждане Белоруссии.