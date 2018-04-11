Псковская область примет участие в Международном рыбопромышленном форуме

12:48, 12 апреля 2018, ПАИ

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова делегация региона примет участие в работе второго Международного рыбопромышленного форума. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, встреча представителей рыбной индустрии пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. В состав псковской делегации войдут руководители органов исполнительной власти, а также представители предприятий рыбохозяйственного комплекса.

В форуме планируется участие порядка 300 ведущих российских и зарубежных рыбопромысловых, рыбоводных, рыбоперерабатывающих и судостроительных предприятий, производителей оборудования и сопутствующих материалов для рыбной промышленности, логистических, финансовых, торговых и других организаций. Как сообщают организаторы мероприятия, свое участие уже подтвердили Норвегия, Дания, Исламская Республика Иран, КНР, а также ведущие предприятия рыбохозяйственного комплекса субъектов Российской Федерации.

В рамках программы форума будут обсуждаться вопросы устойчивого рыбоводства и ответственного использования минерально-сырьевых ресурсов морей, тенденции мирового рыбного рынка, расширения международных торгово-экономических связей и научно-технического сотрудничества.

Также в рамках форума пройдет Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo).

Организатором второго Международного рыбопромышленного форума выступает отраслевой выставочный оператор «Экспосолюшенс групп» при поддержке Федерального агентства по рыболовству.