Кража оборудования из производственного помещения раскрыта в Локнянском районе

12:33, 12 апреля 2018, ПАИ

Кража оборудования из производственного помещения раскрыта в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 27 февраля по 11 апреля из производственного корпуса недействующего предприятия в деревне Прискуха Локнянского района были украдены 300 метров электрического кабеля, металлических валов со станков и другого оборудования. Причиненный ущерб устанавливается.

Задержаны двое жителей Великих Лук 25 и 26 лет, которые подозреваются в совершении кражи. По имеющимся сведениям, подозреваемые вывезли похищенное на автомобиле в Великие Луки, где продали его. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.