Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове

12:39, 12 апреля 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский утвердил план праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятия ко Дню Победы стартуют с 3 мая. Выставки, патриотические акции, уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в библиотеках МАУК «ЦБС» Пскова и учебных заведениях города.

5 мая с 14:00 в Псковском парке-дендрариуме будет работать интерактивная площадка от молодежной общественной организации «Вечевой орден» и движения «Волонтеры победы» «Чтобы помнили...».

8 мая с 10:00 начнутся торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в местах захоронений. В 16:00 на площади Победы у Могилы Неизвестного Солдата по традиции состоится заупокойная лития и торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата.

В этот же день состоится открытие мемориальной доски Почетному гражданину Пскова, ветерану Великой Отечественной войны Василию Куличкову.

Парад войск Псковского гарнизона пройдёт 9 мая в 10:00 с участием военной техники. По предварительной информации в нём примут участие более 70 единиц авто и бронетехники и около двух тысяч военнослужащих. В 11:00 состоится «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы.

В этот день пройдет национальная акция «Бессмертный полк». Сформированные колонны проследуют от площади Ленина, через Октябрьский проспект к Зеленому театру, где в 12:00 начнётся театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города «Великий день! Великая Победа!».

Праздник продолжится на нескольких площадках города. Праздничный фейерверк состоится в 23:00 в Зеленом театре. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.