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Общество

Отделение ПФР по Псковской области: За школьников и студентов родителям-пенсионерам положена повышенная пенсия

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-студенты, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом студент должен обучаться по очной форме в образовательном учреждении и быть не старше 23 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ПФР, на детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается независимо от факта учебы и иждивения. Претендовать на увеличенную пенсию (по старости или инвалидности) могут оба родителя.
Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в Пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка. Если он старше 18 лет, дополнительно требуются: справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии (ее отсутствии), справки о зарплате родителя за последние три месяца и зарплате студента (если работает). Если документы о наличии иждивенцев предоставлены после установления пенсии, то ее размер будет пересчитан вновь.

Добавим, что при отчислении студента или его переводе на иную форму обучения повышенная выплата прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо в течение 3 дней сообщить в ПФР о произошедших изменениях.

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