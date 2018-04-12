Как обезопаситься от квартирных краж, напомнили псковичам полицейские

22:50, 12 апреля 2018, ПАИ

Полиция предлагает псковичам рекомендации по предупреждению квартирных краж. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону перечень рекомендаций следующий:

- Прежде всего, самым внимательным образом отнеситесь к установке входной двери. Лучше, если она будет с внутренними креплениями и утоплена в коробку.

- Установите замки различной конструкции: накладной и врезной. Причем расстояние между замками должно быть не менее 15 сантиметров. Приобретая замок, обратите внимание на то, чтобы его толщина не превышала половины толщины двери. Место установки замка желательно усилить с обеих сторон прочными металлическими накладками. А вот устойчивость замка к взлому определяется материалом и толщиной стенок корпуса и запорной планки, способом крепления механизма, а также конструкцией корпуса. Помните, что через 5-7 лет эксплуатации механизм замка изнашивается и перестает выполнять свою функцию. И лучше его заменить, желательно на аналогичный, чтобы не ослабить дверь дополнительными отверстиями.

- Уделите внимание защите окон и лоджий, особенно в тех случаях, когда квартира расположена на первом или последнем этажах, а также примыкает к пожарной лестнице или водосточным трубам.

- Уезжая из дома, не рассказывайте об этом никому из посторонних, даже малознакомым соседям по подъезду.

- Попросите кого-либо из знакомых или родственников почаще навещать во время вашего длительного отсутствия дом или квартиру и при этом включать радио, телевизор, освещение.

- Если потерялись ключи, то необходимо заменить один из замков.

- Отлучаясь из дома, всегда закрывайте форточки, окна, балконные двери.

- Если в вашу квартиру по каким-то делам заходят посторонние, ограничьте маршрут их передвижения по комнатам, а ключи никогда не оставляйте на видном и доступном месте.

- Если около дома разрослись деревья и кустарники, потребуйте у соответствующих городских служб привести их в порядок. Не допускайте, чтобы они могли служить удобным наблюдательным пунктом за вашим жильем.

- Зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли изучить обстановку вашей квартиры.

- Составьте список ценных вещей и бумаг. Если на какой-либо вещи нет номера, то можно сделать метку самостоятельно. Это позволит в случае кражи быстрее опознать и вернуть похищенное, а также установить преступника.

- Как показывает практика, очень эффективной мерой является установка средств сигнализации. Воспользуйтесь услугами специалистов из вневедомственной охраны.