Выборгские поисковики ищут псковских родственников штурмана Терентьева, погибшего в 1940 году

13:59, 12 апреля 2018, ПАИ

Выборгские поисковики ищут псковских родственников штурмана Терентьева, погибшего в 1940 году, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по СМИ Молодежного парламента при Псковском областном Собрании.

Письмо с просьбой помочь в поисках в комитет прислал поисковой отряд «Северный рубеж».

В 2017 году в районе поселка Пальцево Выборгского района Ленинградской области поисковики подняли самолет ДБ3, разбившийся 15 февраля в 1940 году. В составе экипажа были летчик младший лейтенант Петр Нечипуренко, штурман старшина Алексей Терентьев, воздушный стрелок-радист младшего комвзвода Николай Иванов и воздушный стрелок старшина Василий Мамонов.

Удалось установить данные и найти родственников Николая Иванова и Василия Мамонова. Попытки найти родных летчика штурмана Терентьева не увенчались успехом.

По данным Российского государственного военного архива, штурман родился в Ленинграде в 1915 году, член ВЛКСМ. Его мать Дарья (Третьякова) Терентьева проживала по адресу: город Псков, Кривой переулок д.16, кв.1. Таким образом, корни штурмана и родственники могут быть в Псковской области.

Кривой переулок - ныне улица Никитченко. Там существует дом под номером 16. Нынешние жители нашли домовую книгу от 1945 года, там проживала семья Соколовых.

Добавим, что поисковикам удалось восстановить картину крушения самолета. После исследования мотора определили его заводской номер 87802. По данным российского историка Олега Киселева, мотор М-87 №802 и второй мотор №714 на 1 февраля 1940 года стояли на самолете ДБ-3 №1451 и были на учете в 42 ДБАП. Самолет с вышеуказанными моторами поступил в полк 1 ноября 1939 года с завода №18 и не вернулся с боевого задания 15 февраля 1940 года из района Ихантала (северо-восточнее Выборга).