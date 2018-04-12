0
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:34
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
17:01
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
15:48
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
14:44
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12:39
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
11:02
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
Еще новости
Общество

Повестки торжественно вручили призывникам из Локнянского района

12 апреля в администрации Локнянского района состоялось торжественное вручение повесток 28 призывникам, которые этой весной должны отправиться в ряды российской армии для прохождения срочной службы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», в зале также собрались представители местной власти, члены призывной комиссии, родители будущих военнослужащих, учащиеся.

К призывникам обратился начальник отдела военного комиссариата по Бежаницкому, Новоржевскому, Локнянскому и Пушкиногорскому районам Сергей Хабаров. Он говорил о мерах безопасности на службе и воспитании воинского духа.

Также молодых людей напутствовала руководитель местного исполкома Локнянского районного отделения партии «Единая Россия» Оксана Дакуко. «Надевая военную форму, вы принимаете на себя большую ответственность за мир и покой граждан нашей большой страны. Носите её с честью, будьте настоящими патриотами своей великой державы!» - сказала она и пожелала надежных боевых товарищей и командиров.

Отмечается, что все призывники получили памятные подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
12 апреля 2018
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
12 апреля 2018
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
12 апреля 2018
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12 апреля 2018
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове 1
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
12 апреля 2018
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
12 апреля 2018
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер» 1
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля
12 апреля 2018
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля

Идет загрузка...