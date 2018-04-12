Повестки торжественно вручили призывникам из Локнянского района

15:09, 12 апреля 2018, ПАИ

12 апреля в администрации Локнянского района состоялось торжественное вручение повесток 28 призывникам, которые этой весной должны отправиться в ряды российской армии для прохождения срочной службы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», в зале также собрались представители местной власти, члены призывной комиссии, родители будущих военнослужащих, учащиеся.

К призывникам обратился начальник отдела военного комиссариата по Бежаницкому, Новоржевскому, Локнянскому и Пушкиногорскому районам Сергей Хабаров. Он говорил о мерах безопасности на службе и воспитании воинского духа.

Также молодых людей напутствовала руководитель местного исполкома Локнянского районного отделения партии «Единая Россия» Оксана Дакуко. «Надевая военную форму, вы принимаете на себя большую ответственность за мир и покой граждан нашей большой страны. Носите её с честью, будьте настоящими патриотами своей великой державы!» - сказала она и пожелала надежных боевых товарищей и командиров.

Отмечается, что все призывники получили памятные подарки.