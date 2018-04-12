План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове

14:44, 12 апреля 2018, ПАИ

Опубликован план мероприятий в Пскове, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3 мая в 15:00 состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 73-й годовщине со дня Великой Победы. Старт и финиш – на Октябрьской площади.

8 мая с 10:00 до 10:30 и с 11:30 до 12:00 пройдут торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в местах массовых захоронений воинов на территории города Пскова «Вечная память героям!»

В 13:00 на доме 35 по улице Максима Горького откроется мемориальная доска Почетному гражданину, ветерану Великой Отечественной войны В. Куличкову.

В 14:00 в ГКЦ запланирован торжественный прием главы города Пскова

В 16:00 на площади Победы состоится торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у могилы Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков - город воинской славы»

В 17:00 и 19:00 псковичи могут посетить концертно-интерактивные программы «Будет подвиг солдата путеводной звездой!» в микрорайонах Псковкирпич и Любятово (Карбышева, 4 и Н. Васильева, 83а).

9 мая

С 9:00 до 15:00 на Октябрьской площади продлится выставка военной техники

В 10:00 на площади Ленина начнется парад воинов Псковского гарнизона, смотр строя и песни, плац-концерт.

В 11:00 стартует торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк». Колонны проследуют от площади Ленина до Зелёного театра.

В 12:00 в Зеленом театре пройдёт праздничная театрализованная тематическая программа «Великий день! Великая Победа!»

В Детском парке будут работать праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов: с 12:00 до 14:00 - «Счастливое детство!», с 16:00 до 17:00 - «Песни огненных лет», с 17:00 до 18:30 - «И внуки восславят радость победы!», с 18:00 до 19:00 - «Споемте друзья!»

С 19:00 до 20.00 будет проходить концертная программа «Весна. Май. Победа» Народного коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культуры России М. Литвака.

С 15:00 до 19:30 в Детском парке можно принять участие в концертно-интерактивной акции «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки).

В 16:00 в сквере у МБУК «Дом офицеров» (Кирсанова, 5) состоится театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!», а в 18:00 по улице Максима Горького, 23 - праздничная программа «Вместе с дедом на парад!» Образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением Почетного гражданина города, Заслуженного работника культуры России Александра Роора.

В 20:00 в Зелёном театре начнется праздничная концертная программа «Победа остается молодой!», которая завершится в 23:00 праздничным фейерверком.