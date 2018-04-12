Об ответственности за поджог сухой травы предупреждают псковичей городские власти

16:00, 12 апреля 2018, ПАИ

Псковичей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в период палов травы. Специалисты отмечают, что в связи с отсутствием снежного покрова и установлением достаточно сухой и ветреной погоды проблема палов травы в городской черте остается острой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета, только за 11 апреля в Пскове зафиксировано 11 возгораний сухой травы. Палы травы зарегистрированы на Зональном шоссе, улицах Инженерной и Шестака, возле моста Александра Невского.

«Пожарная обстановка в городе, прогнозируемая на основе погодных ожиданий в апреле месяце, будет усложняться», - отметили в комитете и заявили о необходимости выполнять следующие правила:

- не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и территориях, прилегающих к строениям;

- не разводите костер в сухом лесу или на торфянике; прежде чем развести костер сгребите лесную подстилку с места обустройства кострища и убедитесь, что оно располагается на минеральной почве (песке или глине);

- перед уходом хорошо пролейте костер водой, после чего разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами.

Напомним, что согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушителей ждет административная ответственность в виде предупреждения или штраф. Сумма штрафа для граждан - от 1 тысячи до 1 тысячи 500 рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.