А люди здесь тихие

11:21, 13 апреля 2018, ПАИ

В прокат вышел долгожданный новый фильм Джона Красински «Тихое место», рассказывающий о выживании небольшой семьи в недалеком постапокалиптическом будущем, где, если не соблюдать полную тишину, можно быстро стать жертвой жуткого монстра. Муслим Камалов считает, что Красински впервые за долгое время снял тихий низкобюджетный шедевр.

В который раз американский апокалипсис обернулся крайне негативными последствиями, в результате чего земля стала кишеть жуткими слепыми тварями, у которых при этом невероятным образом развит слух. В безымянной провинциальной глуши пытается выжить семейка Эбботтов: заботливый муж и отец Ли (Джон Красински), его супруга Эвелин (Эмили Блант) и двое их детей – старшая глухая девочка Реган и мальчик Маркус. После трагической и нелепой смерти их самого младшего сына, семья решает остановиться в одной из небольших ферм. Ли берет на себя вопросы безопасности: устанавливает повсюду камеры и новейшие системы слежения, разрабатывает методики поведения со специальным языком общения, заодно пытаясь отыскать слабые места у монстров. В это время Эвелин занимается остальной бытовухой: ведет домашнее хозяйство, воспитывает и учит детей, стирает, гладит, готовит. Но там, где необходимо соблюдать полную тишину для того, чтобы выжить, обязательно пойдет что-то наперекосяк: дети совершают ошибку, которая приводит к крайне неблагополучной цепочке событий. Ко всему прочему, Эвелин – на последнем месяце беременности.

Джона Красински по большей части все знают, как Джима Халперта – офисного клерка из американской версии сериала The Office о сложных рутинных буднях небольшой бумажной компании. Но немногие в курсе, что этот высокорослый американский парень иногда еще соглашается на роли в боевиках, социальных драмах и даже в комедиях. В перерывах Красински пытается реализовывать свои прорастающие режиссерские амбиции. Но обе его последние картины («Короткие интервью с подонками» и «Холлеры») не вышли из густых фестивальных туманов Сандэнса, так и оставшись практически никем не замеченными. Вдоволь попрактиковавшись в режиссуре чудаковатых трагикомедий и мелодрам, Красински пошел прощупывать почву в хорроре. И, как оказалось, именно эта почва смогла дать весьма неплохие плоды.

Драматургически «Тихое место» построено на базисах обыкновенного survival-хоррора: есть определенная локация, герои и гипер-сложные обстоятельства, в которые они помещены, а также ключевые переломные моменты, заставляющие плотнее съежиться в кресле. Можно даже подумать, что описывается случайная серия первых сезонов «Ходячих мертвецов». Но покопавшись немного глубже, понимаешь, что «Место» вышло куда оригинальнее сериала Фрэнка Дарабонта, и в нем обнаруживается еще и семейная драма (категории 16+) в купе с передержанным психологическим триллером. Красински весьма виртуозно собрал здесь все самое лучшее из фильмов «Я легенда», «Дорога», «Война миров» и «Монстро» и сумел выстроить собственную оригинальную картину, приправленную донельзя крепчайшим саспенсом. Залог успеха ленты прост и заключается он в изобретательно написанном сценарии, в котором Красински в соавторстве с Брайаном Вудсом и Скоттом Беком, – такими же новичками в жанре, - умудрились максимально заполнить сюжет действиями и твистами так, что в определенные моменты где-то на подсознательном уровне начинаешь невольно подсказывать героям их дальнейшие действия. Достигнутый эффект – признак крепкого психологического хоррора.

В картине поразительно еще и то, как при практически полном отсутствии диалогов (всего 2-3 за фильм, шепотом), все повествование остается целостным, а на первый план выходят именно звуки, каждый из которых играет свою важную роль. К тому же не стоит ждать, что здесь разжуют все ходы и выходы, а значит, что мозгами придется немного пораскинуть. Здесь собран весь классический набор модулей саспенса, который, признаться, работает безотказно: ночные пробежки с фонариком по кукурузному полю, смертельные, словно зыбучие пески, цистерны с зерном, беременная женщина, прикусывающая кулак во время схваток, дабы не выдать себя монстру в доме. Список, бесспорно, можно продолжить, но он будет содержать пару-тройку спойлеров. При этом Красински умудряется умышленно оттягивать такие ключевые моменты в фильме, тем самым умело дергая за нервы зрителя.

Единственное, от чего немного страдает фильм – это то, что в конечном итоге нам показывают самих чудовищ. Если вспомнить фильм «Монстро», то там этот модуль саспенса работал куда сильнее: зритель не видел опасности как таковой, а только постоянно ощущал ее, как и герои. Впрочем, можно смело закончить с придирками и просто признать, что у Джона Красински получился тихий шедевр.