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17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года

С начала 2018 года на территории Псковской области было зафиксировано 17 палов травы на общей площади 16,9 гектаров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, особенно много пожаров от горящей травы происходит в выходные дни, когда люди едут на природу, садоводческие участки, проводят «субботники» по уборке территорий.

В связи с этим главное управление МЧС России по Псковской области напоминает всем о необходимости быть крайне осторожными с источниками огня и призывает соблюдать следующие меры безопасности:

-не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

-не разводить костры в пожароопасный период;

-не сжигать мусор в лесу;

-не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов;

-не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

-не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа.

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