17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
С начала 2018 года на территории Псковской области было зафиксировано 17 палов травы на общей площади 16,9 гектаров.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, особенно много пожаров от горящей травы происходит в выходные дни, когда люди едут на природу, садоводческие участки, проводят «субботники» по уборке территорий.
В связи с этим главное управление МЧС России по Псковской области напоминает всем о необходимости быть крайне осторожными с источниками огня и призывает соблюдать следующие меры безопасности:
-не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;
-не разводить костры в пожароопасный период;
-не сжигать мусор в лесу;
-не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов;
-не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;
-не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.
Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа.