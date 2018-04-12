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Общество

Вопросы уборки города и установки общедомовых счетчиков тепла обсудили на совещании в Управлении городского хозяйства Пскова

11 апреля состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное актуальным вопросам благоустройства и санитарной уборки территории города, а также вопросам завершения отопительного сезона и установке общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас, начальник инспекции государственного жилищного надзора Светлана Медведева, представители управляющих компаний, а также руководители и представители предприятий МП Пскова «Горводоканал», «Псковские тепловые сети», ООО «Расчетный центр города Пскова», ООО «АСПО», МКУ «Служба благоустройства города».

На совещание было отмечено, что во втором квартале текущего года в городе продолжатся мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии. С графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте МП «Псковские тепловые сети».

На совещании также прозвучала информация о том, что с учетом погодных условий и среднесуточных температур тепло в квартирах горожан планируется начать отключать в двадцатых числах апреля.

Антон Ляугминас довел до участников совещания приказ Минстроя РФ о требованиях к зданиям, строениям и сооружениям, направленным на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе. После вступления в силу с 6 апреля документ можно брать на вооружение тем, кто осуществляет проектирование, экспертизу, строительство, ввод в эксплуатацию и саму эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых зданий, строений, сооружений.

В Пскове продолжается месячник по уборке городских территорий. Представители управляющих компаний и УГКХ отметили, что сейчас все силы брошены на уборку листвы, веток, мусора и песка с общественных территорий и проезжей части во всех районах город. В планах также (учитывая благоприятные погодные условия) приступить в скором времени к высаживанию цветников и зеленых насаждений.  

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