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Доступ к сайтам экстремистской направленности обнаружила прокуратура библиотеке великолукского техникума

Великолукская транспортная прокуратура в библиотеках Великолукского техникума железнодорожного транспорта и Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в ходе проверки обнаружила нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на компьютере, расположенном в библиотеке техникума, имеется доступ к информации, отнесенной решениями судов к экстремистской направленности. Кроме того, в библиотеке Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения отсутствуют полные сведения о печатных изданиях и сайтах экстремистской направленности, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщении Императора Александра I». Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.

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