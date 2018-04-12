Доступ к сайтам экстремистской направленности обнаружила прокуратура библиотеке великолукского техникума

17:57, 12 апреля 2018, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура в библиотеках Великолукского техникума железнодорожного транспорта и Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в ходе проверки обнаружила нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на компьютере, расположенном в библиотеке техникума, имеется доступ к информации, отнесенной решениями судов к экстремистской направленности. Кроме того, в библиотеке Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения отсутствуют полные сведения о печатных изданиях и сайтах экстремистской направленности, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщении Императора Александра I». Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.