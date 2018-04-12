Застройщики устранят дефекты в домах для переселенцев из аварийного жилья в Печорах

14:19, 12 апреля 2018, ПАИ

На площадке Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках расширенного заседания региональных рабочих групп ОНФ «Качество повседневной жизни» и «Общество и власть: прямой диалог» был обсужден вопрос состояния жилья, выделенного гражданам, переселяемым из аварийных и ветхих домов в городе Печоры в новые дома по улицам Новой, 9 и Сельской, 10. В заседании приняли участие представители инициативной группы граждан, получивших жилье в эти домах, администрации Печорского района, руководители профильных комитетов администрации Псковской области и общественники. Представители прокуратуры региона, приглашенные к участию в заседании, не прибыли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее к общественникам обратились граждане, получившие квартиры в этих домах. Жильцы дома № 10 по улице Сельской жаловались на плохое функционирование системы канализации, затопление подвала грунтовыми водами, сырость в помещениях, плесень на стенах, протекающую крышу в бойлерной. Жителей дома № 9 по улице Новой тревожит плесень на фасаде, облупленная штукатурка, крошащиеся перекрытия и перила с острыми углами в подъезде, прогнувшийся козырек над входом. Также они сообщили о хранящейся в подвале коробке с элементами пожарной сигнализации, которая должна быть установлена в квартирах.

Активисты Народного фронта выезжали на объекты, фиксировали дефекты и направляли обращения в адрес администрации Печорского района, которая выступала заказчиком строительства, а также в контрольно-надзорные органы. Благодаря этому в доме № 10 по улице Сельской недоделки были частично устранены.

Участникам заседания были продемонстрированы видеоматериалы, снятые общественниками в ходе рейдов в эти дома. «Вопрос «нового аварийного» жилья стоит в повестке регионального отделения ОНФ. Нас интересует, почему при приемке данных домов не было проконтролировано качество, какие меры принимаются по устранению выявленных замечаний», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров, обращаясь к представителям администрации Печорского района и руководителям профильных структур администрации региона.

Представители администрации Печорского района пояснили, что при приемке домов у комиссии замечаний не было, дефекты выявились в ходе их эксплуатации. По исправлению недочетов, перечисленных в обращениях, проводится работа. Руководитель госкомитета области по делам строительства и ЖКХ сообщил, что вопрос с затоплением подвала грунтовыми в доме № 10 по улице Сельской находится на контроле и технически будет решаться при наступлении благоприятных погодных условий. Чиновник также уведомил, что по указанным домам один из застройщиков предоставил график устранения дефектов с перечнем работ и сроками, который согласован, и передал его общественникам. Он отметил, что в ближайшее время другой застройщик также предоставит график работ.

Общественники обратили внимание на первоочередное принятие мер по установке пожарной сигнализации в доме №9 по улице Новой, элементы которой обнаружены в подвале.

В ходе заседания активисты Народного фронта также обратили внимание руководителя госкомитета по строительному надзору и жилищному надзору области на еще один объект в Печорах, где вызывают сомнения строительные технологии, используемые при установке фундамента дома. В частности, подсыпку, используемую для подушки под фундамент, и не заделанные горизонтальные швы между пеноблоками. Представлены фотоматериалы.

Активисты ОНФ продолжат держать на контроле состояние домов № 9 по улице Новой и № 10 по улице Сельской в городе Печоры и исправление всех недочетов, выявленных в ходе проверок.