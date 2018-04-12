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Общество

График приема в Центре лицензионно-разрешительной работы напоминает псковичам Росгвардия

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что прием граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг, осуществляется в Центре лицензионно-разрешительной работы (Псков, улица Николая Васильева, 77 (вход с левого торца здания).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, график приема граждан и юридических лиц для получения государственных услуг выглядит следующим образом:

По вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00.

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные дни приёма по вопросам оборота нарезного, гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 1-я и 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30;

Предварительная запись по оказанию государственных услуг: по обороту оружия - телефон (8112) 73-41-15; по частной охранной и детективной деятельности - телефон (8112) 73-41-16.

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