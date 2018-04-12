Традиционный торжественный церемониал пройдёт на горе Соколихе в Псковском районе 18 апреля

15:26, 12 апреля 2018, ПАИ

18 апреля, в День воинской славы России, на горе Соколихе в Псковском районе состоится традиционный торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, в торжественном митинге примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, общественных организаций, духовенства, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», студенты и школьники.

Напомним, 776 лет назад русские воины под руководством князя Александра Невского одержали победу над рыцарями тевтонского ордена на льду Чудском озере. Более двадцати лет на горе Соколихе проходят торжественные мероприятия. В этом году особое внимание будет уделено молодому поколению. Командирам юнармейских отрядов торжественно вручат знамена отрядов. Далее состоится церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу.

По окончании церемониала воины Псковского гарнизона пройдут торжественным маршем. В честь подвига дружины Александра Невского будут даны залпы оружейного салюта. На смотровой площадке будут развернуты передвижной пункт отбора на военную службу по контракту и выставка военной техники.