Выставка петербургского художника Виктора Сиренко открылась в псковском музее 10 апреля

16:39, 12 апреля 2018, ПАИ

Выставка петербургского художника Виктора Сиренко открылась в псковском музее 10 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

Приветствуя первых посетителей, исполняющий обязанности директора музея Сергей Сарченков отметил, что выставка Виктора Сиренко закрывает цикл экспозиций в малом выставочном зале Картинной галереи перед реставрационными работами.

Заведующий сектором выставочных проектов Николай Москалев представил автора выставки зрителям: «Виктор Сиренко – удивительный, неординарный, активный художник. Эта экспозиция - отклик его души на землетрясение в Спитаке в 1988 году и размышление об армянском народе».

По словам Николая Москалева, кумиром Виктора Сиренко был и остается Минас Аветисян – яркий представитель армянского искусства. «Он писал очень эмоционально, остро. Его живопись пронизана светом, ритмикой, пластикой. Во время землетрясения в Армении исчез с лица земли дом-музей художника в его родной деревне Джаджур. Там же погибла и часть фресковых работ Минаса Аветисяна», - рассказали в комитете по культуре.

Председатель общественной организации «Армянская община «Урарту» Меружян Вермишян поблагодарил организаторов: «Спасибо, что популяризируете в нашем регионе величайшего художника – Минаса Аветисяна».

Старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника, искусствовед Наталья Салтан отметила, что творчество Виктора Сиренко известно псковичам. В экспозиции «Русское изобразительное искусство XIX – XX веков» находится его скульптура. «Художник очищается, переживая трагедию Армении и Минаса Аветисяна. Большая часть работ этого армянского художника погибла. Он рано ушел из жизни при трагических обстоятельствах», - отметила Наталья Салтан.

На вернисаже Виктор Сиренко поблагодарил зрителей за внимание к его творчеству и признался, что до сих пор находится под влиянием творчества Минаса Аветисяна. Большая часть работ, представленных в экспозиции, была создана в течение двух недель после землетрясения. До сих пор художник пишет на эту тему произведения, объединенные названием «Память».

Автор выставки выразил теплые чувства сотрудникам музея, «искренне переживающим за собрание музея». «Символично, что моей экспозицией закрывается это выставочное пространство. Может, после реставрации я привезу сюда что-то более радостное, соответствующее тому настроению, которое вам подарят строители», - обратился Виктор Сиренко к сотрудникам музея и первым посетителям экспозиции.

Выставка будет работать до конца мая ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника месяца, с 11:00 до 18:00.