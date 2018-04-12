0
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:34
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
17:01
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
15:48
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
14:44
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12:39
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
11:02
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
Еще новости
Общество

Псковская некоммерческая организация получила целевое финансирование проекта «Дружественные города»

Семь некоммерческих организаций получили целевое финансирование проекта «Дружественные города», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной общественной организации «Чудской проект». Средства выделены в рамках конкурса программы малых грантов, который организован «Чудским проектом» для поддержки местных инициатив по созданию условий для комплексного развития доступной природной и культурной среды, а также для повышения потенциала некоммерческих организаций Пскова, Архангельска, Великого Новгорода, Калининграда, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

В конкурсе приняли участие 15 организаций. В результате целевое финансирование проекта «Дружественные города» получили псковское отделение Всероссийского общества инвалидов», Архангельская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)», калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег»,  Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступный для всех» (Калининград), благотворительный фонд «Здоровье Карелии» (Петрозаводск), карельский региональный общественный фонд поддержки благотворительных, социальных, культурных, образовательных инициатив «Петрозаводск», фонд «Еврейская община Великого Новгорода» - центр развития культурного и духовного наследия».

Проект «Дружественные города» реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», Псковской областной благотворительной общественной организацией «Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центром трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония). Он стартовал 1 января 2016 года, продолжительность проекта – 30 месяцев.

По результатам проведения первого конкурса программы малых грантов, который состоялся в 2017 году, целевое финансирование проекта «Дружественные города» получили восемь организаций из Архангельска, Калининграда, Петрозаводска, Пскова и Дно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
12 апреля 2018
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
12 апреля 2018
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
12 апреля 2018
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12 апреля 2018
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове 1
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
12 апреля 2018
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
12 апреля 2018
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер» 1
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля
12 апреля 2018
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля

Идет загрузка...