Псковская некоммерческая организация получила целевое финансирование проекта «Дружественные города»

18:10, 12 апреля 2018, ПАИ

Семь некоммерческих организаций получили целевое финансирование проекта «Дружественные города», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной общественной организации «Чудской проект». Средства выделены в рамках конкурса программы малых грантов, который организован «Чудским проектом» для поддержки местных инициатив по созданию условий для комплексного развития доступной природной и культурной среды, а также для повышения потенциала некоммерческих организаций Пскова, Архангельска, Великого Новгорода, Калининграда, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

В конкурсе приняли участие 15 организаций. В результате целевое финансирование проекта «Дружественные города» получили псковское отделение Всероссийского общества инвалидов», Архангельская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)», калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег», Экспертный центр добровольной сертификации «Калининград, доступный для всех» (Калининград), благотворительный фонд «Здоровье Карелии» (Петрозаводск), карельский региональный общественный фонд поддержки благотворительных, социальных, культурных, образовательных инициатив «Петрозаводск», фонд «Еврейская община Великого Новгорода» - центр развития культурного и духовного наследия».

Проект «Дружественные города» реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект», Псковской областной благотворительной общественной организацией «Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центром трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония). Он стартовал 1 января 2016 года, продолжительность проекта – 30 месяцев.

По результатам проведения первого конкурса программы малых грантов, который состоялся в 2017 году, целевое финансирование проекта «Дружественные города» получили восемь организаций из Архангельска, Калининграда, Петрозаводска, Пскова и Дно.