С 90-летием псковичку Валентину Вяткину поздравил глава города

16:59, 12 апреля 2018, ПАИ

12 апреля глава Пскова Иван Цецерский поздравил псковичку, жительницу блокадного Ленинграда Валентину Вяткину с 90-летним юбилеем. Руководитель муниципалитета пожелал имениннице здоровья, бодрости духа и оптимизма.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский вручил Валентине Вяткиной поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, приветственный адрес главы города, подарок и цветы. Представитель администрации Псковской области, заместитель начальника Государственного Управления ветеринарии Псковской области Елена Егорова передала поздравления и подарок от врио губернатора региона.

Напомним, Валентина Вяткина родилась в Калининской области, затем переехала в Ленинград, там пережила блокаду и вышла замуж. В 1949 году уехала с мужем в Казахстан, а в 1957 году - переехала в Псков. Работала швеей в ателье, воспитала дочь Любовь, семейный род продолжают две внучки, 5 правнуков и 1 праправнук.