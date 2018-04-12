Власти Пскова поздравили призывников

16:20, 12 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 12 апреля, в военном комиссариате Пскова состоялся День призывника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поздравить будущих солдат пришел глава Пскова Иван Цецерский, его заместитель, отец Героя России Алексея Воробьёва Владимир Воробьёв, ветераны Вооруженных Сил, родители, военнослужащие, духовенство.

«У нашего города Пскова, как города Воинской славы, славная ратная летопись. Во все века псковичи были мужественными защитниками своего Отечества и всегда показывали пример героизма», - сказал глава города и поблагодарил родителей призывников за воспитание сыновей в духе патриотизма, пожелал терпения и здоровья. Кроме того, Иван Цецерский продиктовал личный номер своего телефона, чтобы в случае необходимости любой из призывников имел связь напрямую с ним для решения любых вопросов.

Военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев ознакомил призывников с особенностями законодательства и рассказал, что служить им предстоит в Северо-Западном военном округе. Он также напомнил о возможности прохождения службы не только по призыву, но и по контракту «Год службы пройдет не заметно. Хорошей службы, мирного неба над головой и самое главное помните, что вас дома ждут ваши родные и близкие», - добавил военком.

После него к призывникам обратился отец Александр, священник храма Александра Невского, который на своем счету имеет 76 прыжков с парашютом: «Вы вступаете в новый, по настоящему мужской этап вашей жизни. Дай Бог, чтобы у каждого из вас был внутренний крепкий стержень, который подскажет вам, как поступать в трудные моменты армейской жизни по совести».

От призывников выступил Евгений Докторов, поблагодарив всех собравшихся за пожелания и теплые слова. Он сказал, что служба поможет каждому из новобранцев не только получить необходимые знания в военном деле, но и обрести верных друзей: «Ведь говорят, что крепче армейской дружбы - не бывает».

Каждый из призывников получил сувениры и приветственные адреса главы города, а для всех собравшихся выступил ансамбль «Голубые молнии».

Отметим, что весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Из Псковской области на службу должно быть направлено порядка 2 800 призывников, из них от Пскова - 256, от Псковского района - 49 человек.