Газовики напоминают о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах газопроводов с АО «Газпром газораспределение Псков»

15:10, 12 апреля 2018, ПАИ

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопроводов осуществляется на основании письменного разрешения газораспределительной организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Отмечается, что охранная зона газораспределительной сети является территорией с особыми условиями использования и устанавливается вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределения для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности их повреждения.

Размер охранной зоны вдоль трасс наружных газопроводов составляет 2 метра с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра — с противоположной стороны, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — 10 метров от границ этих объектов.

Чтобы предупредить нарушение газоснабжения потребителей при выполнении земляных работ в охранных зонах газораспределительной сети руководителям строительных организаций необходимо:

- предварительно получить письменное согласование на проведение земляных работ в филиале «Газпром газораспределение Псков», где территориально будут проводиться работы;

- вызвать представителя «Газпром газораспределение Псков» за три рабочих дня до начала выполнения земляных работ для уточнения трассы прокладки газопровода на местности;

- проинструктировать работников, производящих земляные работы, о выполнении «Правил охраны газораспределительных сетей» и требований «Газпром газораспределение Псков»;

- выполнять работы в охранной зоне газопровода под наблюдением руководителя работ и в присутствии представителя «Газпром газораспределение Псков».

Во избежание несчастных случаев при появлении запаха газа следует сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного - 104, 112).

В зависимости от причиненного ущерба, виновные в нарушении «Правил охраны газораспределительных сетей» несут административную или уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации.

Как отметили в пресс-службе, без письменного разрешения газораспределительной компании в охранных зонах газопроводов запрещается выполнять любые земляные работы, производить снос газифицированных зданий и сооружений, возводить любые постройки и сооружения, разводить открытый огонь (костры), высаживать деревья и кустарники, складировать материалы, высыпать мусор, сливать содержащие кислоты или щелочи жидкости и другие вредные вещества.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы Единого окна «Газпром газораспределение Псков» 8-8112-59-50-50.