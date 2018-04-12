0
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:34
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
17:01
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
15:48
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
14:44
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12:39
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
11:02
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
Еще новости
Общество

66 заявок поступили на участие в псковском хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ»

66 заявок уже поступили в Псковский городской молодежный центр на участие во Всероссийском  танцевальном хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ», финал которого пройдет 21 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, география псковского «БЕЗ_ПРЕДЕЛа» дополнена еще одним городом - Кингисеппом.

Отмечается, что самая многочисленная номинация в этом году - HIP-HOP battle (Junior).

Заявки принимаются в группе ВКонтакте до 19 апреля.

Отборочный тур фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2) с 16:00 до 19:00.

Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Иркутский переулок, 2). Начало в 18:00. Победителей ждут подарки от спонсоров, а также денежные призы.

Организаторами фестиваля выступают Молодежный центр Пскова, Хип-Хоп Центр «Хоть Отбавляй» и Школа танцев «Dance Family».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
12 апреля 2018
Благотворительная фотовыставка «Просто красота» открылась в Печорах
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
12 апреля 2018
Более 50 млн рублей грантовой поддержки разыграют между фермерами Псковской области
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
12 апреля 2018
11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове
12 апреля 2018
План праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове 1
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
12 апреля 2018
Утверждён план празднования Дня Победы в Пскове
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер»
12 апреля 2018
Развитие и меры поддержки КФХ обсудил Михаил Ведерников с руководством ассоциации «Псковский фермер» 1
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля
12 апреля 2018
Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» состоится 15 апреля

Идет загрузка...