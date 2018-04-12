66 заявок поступили на участие в псковском хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ»
66 заявок уже поступили в Псковский городской молодежный центр на участие во Всероссийском танцевальном хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ», финал которого пройдет 21 апреля.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, география псковского «БЕЗ_ПРЕДЕЛа» дополнена еще одним городом - Кингисеппом.
Отмечается, что самая многочисленная номинация в этом году - HIP-HOP battle (Junior).
Заявки принимаются в группе ВКонтакте до 19 апреля.
Отборочный тур фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2) с 16:00 до 19:00.
Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Иркутский переулок, 2). Начало в 18:00. Победителей ждут подарки от спонсоров, а также денежные призы.
Организаторами фестиваля выступают Молодежный центр Пскова, Хип-Хоп Центр «Хоть Отбавляй» и Школа танцев «Dance Family».