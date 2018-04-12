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Общество

11 классов и одна школа в Пскове закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

Ещё пять классов в школах города закрываются на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На вынужденные каникулы с 12 апреля отправились классы в погранично-таможенно-правовом лицее, Псковском педагогическом комплексе, лицеях №8 и 20. Кроме того, полностью на недельный карантин закрывается МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17».

Всего же в Пскове на сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях закрытыми остаются 11 классов.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью Управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.

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