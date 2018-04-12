До -4 опустится температура в Псковской области ночью 13 апреля
13 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -4 до +1 градус, днем – от +10 до +15. Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление - высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.