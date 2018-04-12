Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля

18:19, 12 апреля 2018, ПАИ

Образовательный форум «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) пройдет в Казани 15-21 апреля. Псковскую область на нем представят Алексей Пономаренко, Андрей Моргунов, Татьяна Коваленко, Ангелина Севергина и Ольга Бочканова. Как сообщили Псковскому агентству информации участники псковской делегации, их поездка стала возможной благодаря помощи врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Участница проекта #Команда2018 Ольга Бочканова, отметила, что ждет от форума интересного общения с единомышленниками, продвижения Пскова и Псковской области в сфере туризма. «Я бы хотела пригласить молодежь других регионов в Псковскую область, чтобы они посмотрели, как у нас проходит развитие», - рассказала она. Кроме того, Ольга Бочканова сообщила, что на форуме планируется обсуждение различных молодежных проектов. «У меня, например, есть проект музея-усадьбы княгини Ольги в поселке Выбуты», - рассказала она. Также она отметила, что планирует получить на форуме профессиональные навыки, так как там на семинарах и мастер-классах будут выступать опытные эксперты из «Единой России».

Студентка агротехнического колледжа Ангелина Севергина сообщила, что хочет больше узнать о том, что делает молодежь других регионов для продвижения «Молодой гвардии». Помимо этого она отметила, что на форуме рассчитывает «узнать много нового от старших коллег», а также «увидеть, как люди живут в других регионах».

Студент 4 курса ПсковГУ Андрей Моргунов рассказал, что форум направлен на развитие молодежи и на объединение молодых людей из разных регионов РФ. По его словам, псковская делегация едет на форум получать «новую инфомацию и новые знакомства». Кроме того, Андрей Моргунов сообщил, что у каждого участника делегации есть уже свои собственные проекты. «Мы посоветуемся между собой, выберем 1-2 проекта и более тщательно их разработаем для презентации нашей области», - пояснил он.

Студентка 3 курса ПсковГУ Татьяна Коваленко отметила, что рассчитывает на форуме получить «опыт и новые знания», а также надеется на активное взаимодействие с молодежью из других регионов и «позитивные эмоции». «Мы будем представлять свои проекты, а также наш общий командный проект», - уточнила она.

Отметим, что всего на форуме соберутся порядка 1 тысячи человек: участники, волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также молодежные лидеры ряда стран СНГ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, основной задачей для участников форума станет разработка дорожной карты МГЕР и региональных отделений до 2021 года и формирование новой проектной линейки.

Предполагается, что «Молодая гвардия «Единой России» сосредоточится на развитии регионов, укреплении связей между региональными отделениями, а также на усилении кадрового потенциала.

По словам Дениса Давыдова, участники форума смогут получить новые знания в профильных сферах деятельности: «Выборы», «СМИ и медиа», «Проектная и добровольческая деятельность», «Политические акции и уличные мероприятия».