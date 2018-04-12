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Общество

На концерт вокальной студии «Карамелька» приглашает псковичей областная библиотека

15 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится концерт вокальной студии «Карамелька». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке. 

«О чём поют наши дети? О нашей большой и малой Родине, о своём городе, о детском садике и школе, о любви к своим родителям и своей большой семье с бабушками, дедушками, братьями, и сёстрами, о любви к окружающей природе, к миру, ко всему живому. Мы хотим, чтобы они пели о любви, о радости, о счастье, обо всём, что наполняет жизнь положительными эмоциями», - рассказали в библиотеке и призвали поддержать юных артистов.

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