На концерт вокальной студии «Карамелька» приглашает псковичей областная библиотека
15 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится концерт вокальной студии «Карамелька». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
«О чём поют наши дети? О нашей большой и малой Родине, о своём городе, о детском садике и школе, о любви к своим родителям и своей большой семье с бабушками, дедушками, братьями, и сёстрами, о любви к окружающей природе, к миру, ко всему живому. Мы хотим, чтобы они пели о любви, о радости, о счастье, обо всём, что наполняет жизнь положительными эмоциями», - рассказали в библиотеке и призвали поддержать юных артистов.