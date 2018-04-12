Около ста новых книг поступили в фонд библиотеки новоржевского культурно-спортивного комплекса
В фонд библиотеки Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса поступили около ста новых книг в рамках благотворительной акции «Добрые книги».
Как сообщили Псковскому агентству информации в культурно-спортивном комплексе, новые книги предоставил благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и Российская государственная детская библиотека.
«Еще в прошлом году мы обратились в Фонд «Спешите делать добро!» с заявкой на помощь в приобретении книг для детей. И, надо сказать, сразу получили положительный отклик. Теперь у наших читателей будет возможность прочитать новые книги. Среди них есть экземпляры и для взрослой аудитории, но большая часть предназначена для юных любителей чтения. Здесь русские и зарубежные сказки, произведения Горького, Одоевского, Грибоедова, рассказы Носова, Рыбакова, Пантелеева и многие другие замечательные книги», - рассказала заместитель директора РКСК И.М. Пашкова и выразила благодарность всем тем, кто организовал сбор книг.